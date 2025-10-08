Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
06:46, 8 октября 2025Мир

В США задержали и отменили тысячи рейсов из-за нехватки авиадиспетчеров на фоне шатдауна

CBS: В США из-за нехватки диспетчеров на фоне шатдауна отменяют рейсы
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Pixabay

Некоторые аэропорты США задержали и отменили тысячи рейсов из-за нехватки авиадиспетчеров на фоне шатдауна. Об этом сообщает телеканал CBS со ссылкой на данные Федерального управления гражданской авиации США (FAA).

В штате Калифорния аэропорты Денвера, Ньюарка и Нью-Джерси столкнулись с проблемами из-за нехватки персонала.

По данным сервиса FlightAware, 6 октября в Соединенных Штатах было задержано около шести тысяч рейсов. Телеканал отмечает, что это максимальный уровень с лета 2022 года, когда полеты массово возобновились после отмены ограничений по коронавирусу.

Ранее сообщалось, что американские военные остались без зарплат из-за шатдауна. Семьи военнослужащих обращаются за продовольственной помощью из-за финансовой нестабильности.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Россиян в 2026 году ожидают самые долгие новогодние выходные за многие годы. Отдых продлится 12 дней

    Россияне назвали сумму достойной пенсии

    Украинская фигуристка показала вид сзади в откровенном боди

    Приносивший быка в жертву российский преподаватель пойдет под суд

    Зеленский пообещал не повышать цены на газ на Украине

    Стало известно о попытке жителей Украины спрятать детей от ВСУ в печках

    Российский сенатор пообещал Киеву ответ за удары по территории Запорожской АЭС

    Москвичам пообещали аномальную неделю

    В Сумской области ликвидировали группу диверсантов ВСУ

    Политолог назвал симметричный ответ России на угрозы поставки Tomahawk Украине

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости