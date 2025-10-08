В зоне СВО заметили «БМП» на базе «Москвича»

Российские бойцы в зоне проведения специальной военной операции (СВО) превратили советский «Москвич-2140» в импровизированную боевую машину пехоты (БМП). На соответствующий ролик обратил внимание Telegram-канал «Военный осведомитель».

На видео можно заметить седан в уже привычном для СВО исполнении — без задней части крыши и стекол. В корме импровизированного пикапа на базе гражданского автомобиля установили облегченную башню от БМП-1.

Вооруженную 73-миллиметровым орудием 2А28 «Гром» машину можно использовать в качестве техники для огневой поддержки. «Гром» способен вести огонь кумулятивными и осколочно-фугасными снарядами. Прицельная дальность стрельбы составляет 1,3 тысячи метров, а максимальная — 4,4 тысячи метров.

В июле стало известно, что в зону СВО начали поставлять легкие транспортеры «Улан» на шасси внедорожника «Нива». Военкор Александр Харченко выразил надежду, что при достаточных поставках новых машин с поля боя исчезнут модифицированные для выполнения боевых задач «копейки» и «шестерки».