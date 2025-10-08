Внешность Павла Дурова на новом видео смутила пользователей сети

Внешность основателя Telegram Павла Дурова на новом видео смутила пользователей сети. Соответствующий пост появился на странице казахстанского журналиста Адиля Балтабаева в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Балтабаев показал ролик, где берет комментарий у Дурова в рамках международного технологического форума Digital Bridge в Астане. Так, предприниматель предстал перед камерой в черном топе, куртке и брюках, объявив об открытии лаборатории искусственного интеллекта в Казахстане.

Внимание зрителей привлекли особенности образа Дурова. «Почему он такой искусственный, пластмассовый? Вообще без каких-либо эмоций. Робот», «Почему он выглядит как ИИ [искусственный интеллект]?», «Искусственный, как нейросеть», «Вайб зловещей долины», — заявили юзеры.

Ранее в октябре возлюбленная основателя Дурова Юлия Вавилова удивила подписчиков своей диетой.