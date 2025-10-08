Военный эксперт объяснил атаки ВСУ на российские АЭС

Военный эксперт Живов: Украина атаками на АЭС не признает правила войны

В атаках Вооруженных сил Украины (ВСУ) на российские атомные электростанции (АЭС) есть элемент шантажа и это часть стратегии войны Украины, считает военный эксперт Алексей Живов. В разговоре с «Лентой.ру» он пояснил, что защититься можно с помощью эшелонированной системы противовоздушной обороны (ПВО).

«Украина не признает никаких правил войны по большому счету и совершает регулярно диверсии, теракты, в том числе против мирного населения. (…) Атаки на атомные электростанции — на Запорожскую, на Курскую, на Нововоронежскую — это тоже часть их стратегии войны», — сказал Живов.

По его мнению, Украина пытается временно вывести из строя атомную электростанцию, чтобы лишить население электроэнергии, но ВСУ готовы идти и на диверсии на ядерных объектах.

«Защитить их можно, как и любые объекты, созданием эшелонированной системы противовоздушной обороны. (…) Технически наши войска и ПВО способны выстроить такую эшелонированную систему, которая полностью обезопасит объект», — пояснил эксперт.

Ранее сообщалось, что ВСУ в ночь на вторник, 7 октября, пытались ударить по Нововоронежской АЭС в Воронежской области. Дрон пытался атаковать градирню АЭС — его удалось подавить средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Летательный аппарат столкнулся с башенной испарительной градирней действующего энергоблока и взорвался.