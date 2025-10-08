Бывший СССР
Военный эксперт высказался о сроке завершения СВО

Военный эксперт Дандыкин: Россия может завершить СВО к концу 2026 года
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Nacho Doce / Reuters

Специальная военная операция (СВО) на Украине может завершиться в осенне-зимний период 2026 года, считает военный эксперт Анатолий Матвийчук. Своим мнением он поделился с «Лентой.ру».

«Наши наступательные действия показывают то, что фронт сегодня двигается в одну сторону — в сторону уменьшения территории Украины. Сколько это будет по времени? Я не могу сказать, сколько это будет по времени. Это будет зависеть от возможностей, которыми обладают западные страны для поддержки Украины. (…) Я думаю, что в осенне-зимний период 2026 года должны будут полностью захватить инициативу на фронте и завершить СВО капитуляцией Украины», — сказал Матвийчук.

По мнению, члена комитета Госдумы по обороне Андрея Колесника, СВО военным путем может завершиться в течение года. По его словам, переломным моментом в боевых действиях в этом году стало освобождение Суджи в Курской области.

