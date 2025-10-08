Силовые структуры
18:44, 8 октября 2025Силовые структуры

Вскрылись подробности отношений стрелка и ставшего его жертвой российского архитектора

Архитектор Супоницкий был знаком со своим убийцей 15 лет и проектировал ему дом
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Кадр: Telegram-канал «Следком»

Архитектор Александр Супоницкий был знаком со стрелявшим в него бывшим топ-менеджером строительного холдинга Константином Козыревым 15 лет и проектировал ему дом. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

По данным канала, дом, над проектом которого работал Супоницкий, расположен в Курортном районе Санкт-Петербурга. К 2025 году оба мужчины испытывали потребность в деньгах. Так, Супоницкий хотел закрыть ипотеку трехкомнатной квартиры в ЖК «Царская Столица» своей жены-модели и поэтому влез в долги. Отмечается, что у самого архитектора значимого имущества не числилось. У него четыре ребенка, а также есть совершеннолетние дети, которые проживают в Израиле.

Ранее сообщалось, что Козырев расправился с Супоницким из-за долга в размере пяти миллионов долларов.

