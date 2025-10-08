ВСУ не смогли завести группу солдат в Купянск для контратак из-за их истощения

Украинское командование не смогло отправить в Купянск группу военнослужащих из-за их сильного физического истощения и обезвоживания. По информации, группа Вооруженных сил Украины (ВСУ) долгое время оставалась без еды и воды за пределами города, пишет ТАСС.

По данным агентства, солдаты истощены и обезвожены, при этом их заставляют заходить в город для контратак. При этом операция стала невозможной из-за физического состояния солдат.

Сообщается, что украинское командование отказывается как эвакуировать истощенных военнослужащих, так и предоставлять им продовольствие. По информации силовиков, в подразделении солдаты заверили, что получат провизию сразу после входа в Купянск.

Ранее боец элитного подразделения ВСУ «Скала» Евгений Вирек рассказал, что несколько дней ждал возможности сдаться в плен под Красноармейском. Он сообщил, что для этого сбежал от своих сослуживцев.

