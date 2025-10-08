ВСУ перебросили «Дозор» на север Украины

ТАСС: ВСУ перебросили в Сумскую область отдельный оперативный отряд «Дозор»

Вооруженные силы Украины (ВСУ) перебросили в Сумскую область на севере страны военнослужащих из 10-го отдельного отряда оперативного реагирования «Дозор» Госпогранслужбы Украины (ГПСУ). Об этом сообщили в российских силовых структурах, передает ТАСС.

«С волчанского на сумское направление переброшены подразделения 10-го отдельного отряда оперативного реагирования "Дозор" ГПСУ, которые уже понесли первые потери», — подтвердил собеседник агентства.

По его словам, украинское командование пытается восстановить боеспособность подразделений, ранее понесших потери на сумском направлении.

Ранее стало известно, что армия России нанесла массированный удар по Сумской области. Российские беспилотники атаковали железнодорожную станцию в поселке Степановка.