Задержанный за подрыв автомобиля военнослужащего россиянин совершил ряд других диверсий

Задержанный за подрыв машины в Наро-Фоминске диверсант сжег еще один автомобиль

Совершивший подрыв автомобиля участвовавшего в специальной военной операции (СВО) российского военнослужащего 24-летний молодой человек, был уличен и в ряде других диверсий. Об этом со ссылкой на ЦОС ФСБ России сообщает ТАСС.

По данным следствия, задержанный россиянин предложил свои услуги украинским силовикам, при этом сначала он выполнял задачи по сбору информации об одном из оборонных предприятий Алтайского края, а позже сжег автомобиль с символикой СВО.

Диверсант изготовил две бомбы, одну из которых спрятал в тайнике в Москве, а второй подорвал машину военнослужащего. В ФСБ отметили, что при обыске у фигуранта нашли кустарно изготовленные взрывчатые вещества и компоненты для их синтеза, а также переписку с украинским куратором.

8 октября его задержали в ходе совместной операции сотрудников МВД и ФСБ.

