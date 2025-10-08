Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
11:32, 8 октября 2025Силовые структуры

Задержанный за подрыв автомобиля военнослужащего россиянин совершил ряд других диверсий

Задержанный за подрыв машины в Наро-Фоминске диверсант сжег еще один автомобиль
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Кадр: ТАСС / VK

Совершивший подрыв автомобиля участвовавшего в специальной военной операции (СВО) российского военнослужащего 24-летний молодой человек, был уличен и в ряде других диверсий. Об этом со ссылкой на ЦОС ФСБ России сообщает ТАСС.

По данным следствия, задержанный россиянин предложил свои услуги украинским силовикам, при этом сначала он выполнял задачи по сбору информации об одном из оборонных предприятий Алтайского края, а позже сжег автомобиль с символикой СВО.

Диверсант изготовил две бомбы, одну из которых спрятал в тайнике в Москве, а второй подорвал машину военнослужащего. В ФСБ отметили, что при обыске у фигуранта нашли кустарно изготовленные взрывчатые вещества и компоненты для их синтеза, а также переписку с украинским куратором.

8 октября его задержали в ходе совместной операции сотрудников МВД и ФСБ.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Карты Visa и Mastercard выводят из оборота в России. Что делать их владельцам?

    Россиянам назвали допустимое количество десертов в день

    Канадский наемник заработал миллионы на войне против России

    На Украине разозлились на слова Меркель о Польше и Прибалтике

    Место расправы над российским архитектором попало на видео

    Военблогер показал найденное в зоне СВО «чудовище»

    Соперник Лукашенко пообещал выучить английский язык ради белорусов

    В России назвали позором удар ВСУ по мирным жителям под Белгородом

    Военный эксперт высказался о сроке завершения СВО

    Стали известны новые подробности о российском мегапроекте

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости