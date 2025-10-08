Мир
Захарова оценила слова Меркель о причинах СВО

Захарова раскритиковала заявление Меркель про пандемию и СВО
Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Слова экс-канцлера Германии Ангелы Меркель о пандемии коронавируса, якобы ставшей одной из причин специальной военной операции (СВО), требуют ее объяснений. Их стоит бросить в ту же копилку вопросов, которые к ней накопились. Так официальный представитель МИД России Мария Захарова в ходе брифинга прокомментировала заявление бывшего немецкого лидера, передает корреспондент «Ленты.ру».

«Кто-то заболел так, что стал принимать чудовищные решения, о некоторых из которых я сегодня сказала? Или же имеются в виду внешние обстоятельства, в которых изменилось взаимодействие и взаимоотношения государств? Пусть она объяснит, что конкретно имелось в виду», — призвала дипломат.

Захарова обратила внимание, что люди умели находить общий язык и предотвращать беды при худших условиях связи, чем разрушение «неких политических цепочек» из-за пандемии. «Вы знаете, раньше, когда люди не могли пересекать океаны оперативно, не имели средств связи оперативных, когда была голубиная почта, были гонцы, когда посольство могло ехать год, все равно люди договаривались», — подчеркнула она.

Ранее Меркель назвала коронавирус одной из ключевых причин эскалации политического кризиса в Европе и начала военного конфликта России и Украины. По ее словам, эпидемия сделала невозможным проведение очных консультаций и личных встреч лидеров стран Евросоюза и президента России Владимира Путина, что и усугубило кризис.

