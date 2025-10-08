Замглавы МИД раскрыл ответ на санкции против российских дипломатов

Рябков: Россия примет аналогичные меры в ответ на ограничения против дипломатов

Россия примет аналогичные меры в ответ на ограничения против российских дипломатов в Европейском союзе (ЕС). Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков, передает РИА Новости.

«Они должны понимать, что на каждый шаг будем отвечать зеркально. Они введут какие-то ограничения на поездки, мы введем для тех представителей недружественных стран, кто будет в этой акции, если до нее дойдет, участвовать, соответствующие ограничения на поездки здесь», — сказал дипломат.

Ранее страны ЕС согласились ограничить поездки дипломатов из России внутри блока. Венгрия, последняя страна, выступившая против этой меры, сняла вето. Предлагаемые правила заставят российских дипломатов, работающих в европейских городах, информировать власти принимающей страны о планах своих поездок, прежде чем пересекать границу.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия ответит на решение Брюсселя. «Наше дипломатическое ведомство сформулирует предложения, и они будут реализованы», — сказал представитель Кремля.