Забота о себе
07:01, 8 октября 2025Забота о себе

Занимающиеся сексом только по расписанию пары поделились опытом

Екатерина Улитина
Екатерина Улитина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: jcomp / Freepik

Планирование интимной близости может улучшить сексуальную жизнь, а может добавить в нее тревог и лишних переживаний. Об этом рассказала психотерапевт и сексолог Кейт Мойл после историй пар, занимающихся сексом только по расписанию, пишет Dazzed Digital.

Так, 28-летняя Анна призналась, что планирование секса стало одним из лучших решений. По ее словам, они с мужем уже шесть лет практикуют этот метод и чувствуют невероятную эмоциональную близость друг с другом. «Не надо думать, что это происходит так: "О, сегодня вторник, значит мы должны заняться сексом". На самом деле мы записываем желаемый уровень близости на неделю и когда это происходит, отмечаем в календаре», — объяснила женщина. Она отметила, что секс не всегда подразумевает половой контакт, иногда это просто время, проведенное наедине друг с другом в интимной обстановке и без телефонов.

Вместе с этим многим парам договариваться о сексе заранее не нравится. Например, 27-летняя Рианна опасается, что внесение секса в список дел убьет любую страсть, а 33-летний Том заявил, что опыт планирования лишь усугубил его сексуальные проблемы.

Психотерапевт Мойл подтвердила, что планирование секса может иметь противоположные результаты. Оно может сблизить партнеров, так как оба выражают заинтересованность и вовлечены в процесс, а может внести разлад в отношения, особенно, если план секса остается нереализованным. Чтобы этого не случилось, специалистка посоветовала не воспринимать план интимной близости как обязательный к исполнению список дел. «Планирование не должно быть слишком четким и жестким. Не нужно превращать это в работу», — заявила она.

Ранее психолог Елизавета Куликова назвала причины потери интереса к сексу у молодых людей. По ее мнению, современная молодежь видит много плюсов в жизни без пары.

