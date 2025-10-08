«Известия»: Киев получает списанное западное оружие из-за истощения запасов НАТО

Запад вооружает бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) старым стрелковым оружием, списанным в Европе, что говорит об истощении мобилизационных запасов НАТО. Об этом пишет газета «Известия».

Эксперты изучили трофеи Южной группировки войск на территории Донецкой народной республики (ДНР) и рассказали, что среди захваченных образцов есть три уникальные единицы оружия: американский карабин Colt M933, немецкий автомат Haenel Mk556, а также турецкая копия пулемета FN Minimi.

Они уточнили, что Colt M933 редко встречается даже в армии США. По мнению специалистов, Киев получил партию, предназначенную для Афганистана. Немецкий Haenel Mk556 с «золотым» покрытием — результат неудачного тендера на новый автомат для бундесвера, указали эксперты.

Они добавили, что турецкий пулемет не является надежным оружием, например, у одного из образцов отсутствует спусковой крючок, который треснул и отломился.

Ранее сообщалось, что США поставят Украине первую партию из 10 ракет ERAM.