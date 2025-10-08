Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
03:47, 8 октября 2025Мир

Стало известно о поставках на Украину списанного западного оружия

«Известия»: Киев получает списанное западное оружие из-за истощения запасов НАТО
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

Запад вооружает бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) старым стрелковым оружием, списанным в Европе, что говорит об истощении мобилизационных запасов НАТО. Об этом пишет газета «Известия».

Эксперты изучили трофеи Южной группировки войск на территории Донецкой народной республики (ДНР) и рассказали, что среди захваченных образцов есть три уникальные единицы оружия: американский карабин Colt M933, немецкий автомат Haenel Mk556, а также турецкая копия пулемета FN Minimi.

Они уточнили, что Colt M933 редко встречается даже в армии США. По мнению специалистов, Киев получил партию, предназначенную для Афганистана. Немецкий Haenel Mk556 с «золотым» покрытием — результат неудачного тендера на новый автомат для бундесвера, указали эксперты.

Они добавили, что турецкий пулемет не является надежным оружием, например, у одного из образцов отсутствует спусковой крючок, который треснул и отломился.

Ранее сообщалось, что США поставят Украине первую партию из 10 ракет ERAM.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Путин в свой день рождения посетил Петербург и провел совещание с военными. Что сказал президент о ходе СВО?

    Арестович развелся с женой после 10 лет брака

    50-летняя Ева Лонгория оголила грудь на ковровой дорожке

    Британский доброволец назвал Зеленского наркоманом и сравнил его с Гитлером

    Эффективность «стены дронов» ВСУ оценили

    Замысел Украины в конфликте с Россией раскрыли

    В США из-за угрозы ударов Tomahawk увидели «русскую слабость»

    Арестованный за домогательства мужчина начал домогаться сотрудниц полиции и суда

    Бабушка огорчилась рождению внучки по неожиданной причине

    Над российским регионом уничтожили 10 беспилотников

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости