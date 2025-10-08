Желающих воевать против России Мерца и Писториуса направили в ВСУ

Сопредседатель партии «Альтернатива для Германии» Алис Вайдель заявила, что если немецкие политики, включая канцлера ФРГ Фридриха Мерца или министра обороны Бориса Писториуса, хотят вести войну с РФ, то они могут самостоятельно пойти на фронт. Запись выступления опубликована на YouTube-канале фракции.

По ее словам, немецкие солдаты не должны быть отправлены в иностранные военные зоны.

«Вы знаете мою позицию: кто хочет войны – пусть сам идет... Пусть [канцлер ФРГ] Фридрих Мерц идет на фронт... Если [министр обороны ФРГ Борис] Писториус так хочет воевать – пусть сам идет», — сказала она.

Она отметила, что если немецким политикам действительно хочется продолжать участие в украинском конфликте, то они должны показать это своим личным примером.

По ее словам, немецкая молодежь не должна умирать ради интересов Киева. Также Вайдель выступила с критикой НАТО, заявив, что он превратился в инструмент политического давления.

Ранее страны «Большой семерки» выразили обеспокоенность инцидентами в воздушном пространстве Европы. В документе нарушения воздушного пространства в Эстонии, Польше и Румынии назвали неприемлемыми и способными подорвать международную безопасность.