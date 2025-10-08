Силовые структуры
13:07, 8 октября 2025

Жена ставшего жертвой стрелка российского архитектора раскрыла детали трагедии

Жена убитого архитектора Супоницкого заявила, что накануне муж вел себя обычно
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Vladyslav Starozhylov / Shutterstock / Fotodom

Жена ставшего жертвой стрелка в Санкт-Петербурге архитектора Александра Супоницкого Алиса раскрыла детали трагедии. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Женщина рассказала, что накануне расправы муж вел себя как обычно и не предчувствовал беды. По ее словам, ни о каких конфликтах он не рассказывал. Она заметила, что он собирался вести дочь в школу и уже вышел из дома, но потом по какой-то причине вернулся, а когда уходил во второй раз, то встретил стрелка.

По данным канала, 38-летняя Алиса Супоницкая — вторая жена архитектора. Она носит титул Миссис World Russian Beauty.

Ранее стали известны подробности о стрелявшем в архитектора мужчине. По предварительным данным, им оказался бывший топ-менеджер некогда крупного строительного холдинга «Петротрест» Константин Козырев. Он занимал должность заместителя директора по финансам, но затем был привлечен к уголовной ответственности за уклонение от уплаты налогов. Ему скоро должно было исполниться 50 лет.

