06:01, 8 октября 2025

Жених женщины привязал бойфренда ее дочери к стулу и заставил играть в русскую рулетку

В США мужчина похитил 18-летнего юношу и заставил его играть в русскую рулетку
Никита Савин
Никита Савин

Фото: nest557 / Shutterstock / Fotodom

В США арестовали жениха жительницы штата Арканзас, который похитил 18-летнего бойфренда ее дочери и угрозами потребовал, чтобы они расстались. Об этом пишет People.

Инцидент произошел 29 сентября в городе Шервуд. По данным следствия, 54-летний Роберт Эллерд вместе с Джексоном и Чарли Холманами похитил 18-летнего юношу прямо из его машины. Мужчины отвезли его в некий дом, где привязали к стулу и заставили играть в русскую рулетку, прокручивая барабан револьвера и нажимая на спуск у его головы.

При этом троица требовала, чтобы пострадавший расстался со своей возлюбленной и уехал из города. Они также угрожали, что расправятся с его семьей.

Точные мотивы преступления в полиции не назвали, однако известно, что Эллерд помолвлен с матерью девушки, а Джексон Холман — друг ее покойного брата. Также сообщается, что Эллерд занимал должность в дирекции Технического колледжа Университета Арканзаса. 2 октября его уволили. Преступников обвинили в похищении, вооруженном ограблении и угрозах жизни.

Ранее сообщалось, что в индийском городе Канпур родственники жениха заперли невесту в комнате с ядовитой змеей. Они требовали от девушки увеличить сумму приданого.

