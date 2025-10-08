Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
18:49, 8 октября 2025Из жизни

Женщина решила похудеть из-за неудачной фотографии и сбросила 28 килограммов за год

Жительница Австралии похудела на 28 килограммов за год благодаря особой диете
Юлия Юткина
Юлия Юткина

Фото: Monster Ztudio / Shutterstock / Fotodom

Жительница Австралии по имени Мел сбросила лишний вес благодаря диете, которую разработало австралийское государственное объединение научных и прикладных исследований (CSIRO). Об этом она рассказала The Sun.

По словам Мел, она стала набирать лишние килограммы из-за нездоровых перекусов и частой доставки еды. Женщина решила похудеть, после того как увидела свою неудачную фотографию. По ее словам, на снимке она выглядела слишком толстой, старой и несчастной.

Свой путь Мел начала с диеты от CSIRO, основанной на потреблении продуктов с низким гликемическим индексом и высоким содержанием белка. Постепенно она начала регулярно заниматься спортом. Благодаря этому ей удалось сбросить за год 28 килограммов.

Материалы по теме:
Папа накачался Личный опыт: Тяжелый путь к мышцам и неотразимости для мужчин после 40 лет
Папа накачалсяЛичный опыт: Тяжелый путь к мышцам и неотразимости для мужчин после 40 лет
25 июня 2017
«Я не могла шнурки завязать, а теперь соревнуюсь с лучшими» 152-килограммовая женщина похудела на 90 килограммов и стала чемпионкой по триатлону. Вот ее секрет
«Я не могла шнурки завязать, а теперь соревнуюсь с лучшими»152-килограммовая женщина похудела на 90 килограммов и стала чемпионкой по триатлону. Вот ее секрет
28 октября 2020

По утрам Мел ест овсянку или оладьи с медом или арахисовой пастой. На обед готовит салаты, а вечером — овощи и мясо. Как признается женщина, программа CSIRO помогла ей понять, что еда — не враг. Даже сейчас она позволяет себе брать еду навынос, просто делает это редко.

Женщина рассказала, что диета не только помогла ей похудеть, но и улучшила ее здоровье. Так, она стала лучше спать, состояние ее кожи улучшилось, и боли в коленях, часто мучившие ее в прошлом, прошли.

Ранее сообщалось, что жительница графства Эссекс, Великобритания, избавилась от тяги к еде с помощью питьевой воды и сбросила лишний вес. Благодаря привычке пить по три-четыре литра воды в день, чтобы заглушить аппетит, она похудела на 25 килограммов за четыре месяца.

.
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Подсчитано количество Tomahawk у США. Сколько ракет смогут задействовать ВСУ по критическим целям в России?

    Внешность Павла Дурова на новом видео смутила пользователей сети

    Систем ПВО и ПРО России оказалось недостаточно для отражения атак ВСУ

    Жителей Подмосковья возмутил эротичный памятник учительнице

    Генштаб ВСУ уличили в признании потери территорий

    Медведев матом прокомментировал победу в матче против американца

    Ведущего прогноза погоды арестовали за нападение на возлюбленную

    Самая красивая девушка России опровергла слухи о пластических операциях

    Лавров раскритиковал возобновление санкций против Ирана

    Жена архитектора пыталась спасти стрелка

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости