Женщина узнала о романе брата с подчиненной и облила ее кипятком

В Таиланде 22-летняя девушка попала в больницу с серьезными ожогами из-за романа с сыном владельца мотосалона, в котором она работала. Об этом сообщает The Thaiger.

Как рассказала сестра пострадавшей, та устроилась в салон мотоциклов три года назад и состояла в отношениях с сыном владельца только два месяца. Узнав об этом, семья мужчины выступила против его выбора. Из-за романа с подчиненной он даже поссорился с младшей сестрой — 27-летней Би.

Через два дня после ссоры Би напала на возлюбленную брата, облила ее кипятком из чайника и спокойно вернулась к своему рабочему месту. Девушке помогли другие сотрудники мотосалона, после чего срочно доставили в больницу. Ей потребовалась сложная операция по удалению обваренной кожи.

По словам очевидцев, осознав совершенное, Би расплакалась и вскоре сдалась полиции. Она призналась, что не знает, почему поступила так жестоко. Как заявила женщина, она готова покрыть медицинские расходы и выплатить компенсацию семье жертвы. Би грозит до 10 лет тюрьмы.

