Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
00:30, 8 октября 2025Из жизни

Змея ночью заползла в дом и укусила четырехлетнюю девочку и ее 24-летнюю тетю

Укус крайта унес жизни четырехлетней девочки и ее тети в Индии
Антонина Черташ
Антонина Черташ

Фото: kuritafsheen77 / Freepik

В Индии девочку и ее тетю не смогли спасти после укуса ядовитой змеи. Об этом сообщает The Times of India.

Трагический инцидент произошел в воскресенье, 5 октября, в штате Махараштра. Четырехлетняя Пранави Бхоир гостила у дедушки в районе Кхамбалпада. Она и ее тетя, 24-летняя Шрути Такур, ночью спали вместе, когда в дом заполз крайт. Змея успела укусить обеих, прежде чем они поняли, что происходит.

Сразу после укуса Пранави и ее тетю увезли в больницу. Медики ввели обеим жертвам противоядие и уверили родственников, что пациенткам ничего не угрожает. Однако вскоре девочке и ее тете потребовался срочный перевод в специализированное учреждение из-за ухудшения состояния.

Материалы по теме:
Питоны проглотили трех женщин. По неизвестной причине гигантские рептилии стали чаще охотиться на людей
Питоны проглотили трех женщин. По неизвестной причине гигантские рептилии стали чаще охотиться на людей
20 августа 2024
Белый медведь впервые за 30 лет убил человека на Аляске. Что заставляет крупнейших хищников планеты нападать на людей?
Белый медведь впервые за 30 лет убил человека на Аляске.Что заставляет крупнейших хищников планеты нападать на людей?
25 января 2023
Полуостров чудовищ Пятиметровые питоны захватывают Флориду, и никто не может их остановить
Полуостров чудовищПятиметровые питоны захватывают Флориду, и никто не может их остановить
8 февраля 2017

Сердце девочки остановилось во время транспортировки, а Такур, которая до происшествия готовилась к свадьбе, не стало двумя днями позже. Родственники заявили, что в местной больнице не было отделения интенсивной терапии, что и привело к трагедии. Семья организовала протест у офиса департамента здравоохранения, требуя расследования и модернизации медицинских учреждений.

Ранее сообщалось, что в индийском городе Канпур родственники жениха заперли невесту в комнате с ядовитой змеей из-за спора о приданом. Рептилия укусила невесту. Девушке стало плохо, однако родственники жениха отказались ей помогать.

.
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Стало известно об ударе авиабомбами по украинской ТЭС

    Стало известно о популярности антивоенных фракций в ЕС и НАТО

    Россиянам обещали самые долгие новогодние выходные за многие годы

    Пророссийски настроенные мирные жители стали проблемой для ВСУ

    На Западе назвали попадающие в зону поражения ракет Tomahawk города России

    Захарова пошутила про планы Макрона выступить с заявлением

    В российском регионе в шесть раз увеличат выплату за привлечение иностранцев в зону СВО

    Популярная модель показала фото в прозрачном платье

    Европейский город накрыло предположительно ядовитое оранжевое облако

    В России начнут присваивать звания добровольцам в упрощенном порядке

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости