Змея ночью заползла в дом и укусила четырехлетнюю девочку и ее 24-летнюю тетю

В Индии девочку и ее тетю не смогли спасти после укуса ядовитой змеи. Об этом сообщает The Times of India.

Трагический инцидент произошел в воскресенье, 5 октября, в штате Махараштра. Четырехлетняя Пранави Бхоир гостила у дедушки в районе Кхамбалпада. Она и ее тетя, 24-летняя Шрути Такур, ночью спали вместе, когда в дом заполз крайт. Змея успела укусить обеих, прежде чем они поняли, что происходит.

Сразу после укуса Пранави и ее тетю увезли в больницу. Медики ввели обеим жертвам противоядие и уверили родственников, что пациенткам ничего не угрожает. Однако вскоре девочке и ее тете потребовался срочный перевод в специализированное учреждение из-за ухудшения состояния.

Сердце девочки остановилось во время транспортировки, а Такур, которая до происшествия готовилась к свадьбе, не стало двумя днями позже. Родственники заявили, что в местной больнице не было отделения интенсивной терапии, что и привело к трагедии. Семья организовала протест у офиса департамента здравоохранения, требуя расследования и модернизации медицинских учреждений.

