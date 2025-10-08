Звезда «Универа» и ее муж поступили в вуз

Актриса Анна Хилькевич с мужем Артуром Волковым поступили в вуз

Актриса Анна Хилькевич, известная по роли Маши Беловой в сериале «Универ», и ее муж-бизнесмен Артур Волков поступили в вуз. Об этом пишет Telegram-канал «Звездач».

По данным источника, супруги решили учиться на продюсеров. «Актриса поведала, что задумывалась об этом давно, но "была занята деторождением", а теперь всерьез настроена на получение новых знаний», — говорится в сообщении.

Ранее Анна Хилькевич заявила, что на сегодняшний день находится в состоянии, которое называет женским вариантом кризиса среднего возраста.