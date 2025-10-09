Культура
17:01, 9 октября 2025

Анита Цой рассказала о борьбе с депрессией

Певица Анита Цой заявила, что борется с депрессией фитнесом
Ольга Коровина

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Певица Анита Цой рассказала, как борется с осенней хандрой и депрессией. Ее слова передает Общественная служба новостей.

По словам артистки, ей знакомо состояние апатии и нежелания общаться с внешним миром. «Бывает, даже не хочется выползать из-под одеяла, потому что на тебя весь мир давит, ничего не хочется», — заявила Цой.

Певица поделилась своим секретом борьбы с депрессивным состоянием. «Устраиваю себе встряску, слушаю любимые песни, иду на фитнес, чтобы взбодриться», — добавила она.

Ранее Цой сообщила, что отправила ящик соленых огурцов собственного производства американской актрисе Памеле Андерсон.

