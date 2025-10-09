Ценности
14:35, 9 октября 2025

Анна Семенович похвасталась кольцом от возлюбленного за три миллиона рублей

Певица Анна Семенович показала кольцо от возлюбленного за три миллиона рублей
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: @ann_semenovich

Российская экс-фигуристка и бывшая солистка поп-группы «Блестящие» Анна Семенович похвасталась роскошным подарком от возлюбленного — бизнесмена Дениса Шреера. Соответствующий пост появился в сторис ее Instagram-аккаунта (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Подписчики поинтересовались у певицы, как понять, действительно ли мужчина любит в отношениях. В свою очередь звезда посоветовала обращать внимание на поступки, а не слова, и показала руку с подаренным ей кольцом Serpenti бренда Bulgari.

Стоимость аналогичного ювелирного изделия из белого золота с бриллиантами на официальном сайте марки составляет 29,9 тысячи евро (примерно три миллиона рублей).

В марте Анна Семенович также показала подаренный женихом браслет Bulgari за миллионы рублей.

.
