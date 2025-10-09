Из жизни
16:40, 9 октября 2025Из жизни

Археологи нашли редкий каменный молот возрастом девять тысяч лет

В Норвегии нашли редкую каменную булаву эпохи раннего мезолита
Антонина Черташ
Антонина Черташ

Фото: arkeonews.net

Археологи обнаружили в Норвегии уникальный артефакт эпохи раннего мезолита. Об этом сообщает Science Norway.

В ходе раскопок в восточной части страны, в коммуне Хортен, была найдена редкая каменная булава возрастом около девяти тысяч лет. Найденный предмет представляет собой тщательно обработанный каменный топор с просверленным отверстием для рукояти. «Он был круглым, слегка овальным, с явно просверленным отверстием в центре, — пояснила руководитель раскопок Силье Хорстад из Музея культурной истории. — Совершенно очевидно, что его форма — плод труда человека».

Ученые отмечают, что такая находка исключительно редка, поскольку целые булавы почти не сохраняются. «На одной стороне видны следы износа и сколы, что указывает на его использование в качестве орудия, — добавила Хорстад. — По сути, это настоящий каменный молот».

Помимо булавы, исследователи обнаружили на месте поселения остатки жилища площадью десять квадратных метров и более пяти тысяч артефактов, включая кости животных, фрагменты рыболовных крючков и инструментов. Особый интерес представляет миниатюрное орудие из горного хрусталя, свидетельствующее о высоком уровне мастерства древних жителей Норвегии.

Ранее в Израиле мужчина нашел византийский клад около Тивериадского озера. Он исследовал с металлоискателем склон Голанских высот в районе древнего города Гиппос и наткнулся на золотые монеты.

