Беспилотники ВСУ атаковали российский регион

Слюсарь: Три дрона ВСУ сбиты над Ростовской областью, есть повреждения

Беспилотники ВСУ атаковали Ростовскую область. Об этом сообщил в Telegram глава региона Юрий Слюсарь.

Под ударом оказался Матвеево-Курганский район. В небе над ним средствами противовоздушной обороны были поражены три украинских дрона.

Повреждения получили несколько жилых домов, расположенных в населенном пункте Матвеев Курган. Кроме того, были повреждены пять автомобилей, отметил Слюсарь. Информация о пострадавших уточняется.

По данным Минобороны, в ночь на 9 октября Вооруженные силы России сбили 19 дронов. Под ударом оказались Белгородская, Воронежская, Орловская и Саратовская области.