Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
15:56, 9 октября 2025Экономика

Бывшая жена Мамаева проиграла в борьбе за элитные апартаменты экс-мужа

«Звездач»: Алана Мамаева проиграла апелляцию за элитные апартаменты экс-мужа
Полина Кислицына (Редактор)

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Бывшая жена футболиста Павла Мамаева манекенщица Алана Мамаева проиграла в борьбе за элитные апартаменты экс-мужа. Об этом сообщил Telegram-канал «Звездач».

По информации источника, во время брака с футболистом были куплены апартаменты площадью 127 квадратных метров, а также два машино-места в элитном жилом комплексе. При этом спортсмен оформил недвижимость на своего отца. После того, как родственник ушел из жизни, имущество перешло в собственность матери Мамаева.

После разрыва с футболистом манекенщица пыталась доказать в суде, что бывший супруг таким образом спрятал имущество от семьи. Однако суд счел, что у манекенщицы нет достаточных аргументов в пользу своей позиции, а деньги, на которые была приобретена недвижимость, не относятся к совместно нажитому имуществу Павла и Аланы. Позднее он отклонил ее апелляцию.

Ранее стало известно, что бывшая жена миллиардера Романа Товстика Елена после развода отсудила роскошный двухэтажный коттедж в поселке Борки на Рублевке.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Путин раскрыл Алиеву подробности крушения самолета AZAL. Из-за чего произошла авиакатастрофа?

    Стало известно о смерти россиянина на полу в туалете больницы

    В России отреагировали на желание Украины провести «декоммунизацию» Бородинской битвы

    Собирающимся в Китай россиянам дали один совет

    Поставщикам комплексов разминирования для Росгвардии назвали срок

    В столице выбрали топ-5 районов с лучшей транспортной доступностью. Какие они?

    Реклама

    В России заявили о сильном отставании в космонавтике

    Бывшая жена Мамаева проиграла в борьбе за элитные апартаменты экс-мужа

    Зеленский поговорил с критиковавшим помощь Киеву победителем выборов в Чехии

    Тур российской рэперши оказался под угрозой из-за пропаганды ЛГБТ

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости