Бывшая жена Мамаева проиграла в борьбе за элитные апартаменты экс-мужа

«Звездач»: Алана Мамаева проиграла апелляцию за элитные апартаменты экс-мужа

Бывшая жена футболиста Павла Мамаева манекенщица Алана Мамаева проиграла в борьбе за элитные апартаменты экс-мужа. Об этом сообщил Telegram-канал «Звездач».

По информации источника, во время брака с футболистом были куплены апартаменты площадью 127 квадратных метров, а также два машино-места в элитном жилом комплексе. При этом спортсмен оформил недвижимость на своего отца. После того, как родственник ушел из жизни, имущество перешло в собственность матери Мамаева.

После разрыва с футболистом манекенщица пыталась доказать в суде, что бывший супруг таким образом спрятал имущество от семьи. Однако суд счел, что у манекенщицы нет достаточных аргументов в пользу своей позиции, а деньги, на которые была приобретена недвижимость, не относятся к совместно нажитому имуществу Павла и Аланы. Позднее он отклонил ее апелляцию.

