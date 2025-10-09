Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
11:53, 9 октября 2025Ценности

Бывшая жена Сергея Шнурова снялась в крошечном бюстгальтере

Бывшая жена певца Сергея Шнурова Матильда снялась в откровенном виде
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: @matilda.shnurova

Ресторатор и предпринимательница Матильда Шнурова снялась в откровенном виде. Соответствующая сторис появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Бывшая жена певца и лидера группы «Ленинград» Сергея Шнурова запечатлела себя на камеру в крошечном атласном бюстгальтере голубого цвета. Кроме того, она позировала перед зеркалом в желто-фиолетовой мини-юбке, оформленной оборками. Также на размещенном кадре видно, что знаменитость нанесла на лицо минимальное количество макияжа, а волосы заплела в тонкие косы.

В марте Шнурова опубликовала откровенные снимки. Тогда бизнесвумен предстала перед камерой в прозрачном платье-накидке, отказавшись от нижнего белья.

.
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В НАТО предложили более агрессивный ответ России. Что задумал альянс?

    Россиянам раскрыли простой способ стать популярнее блогеров

    Известная режиссер получила украденную у Собчак люстру

    В Израиле назвали условие прекращения огня в секторе Газа

    Россиянин отправился собирать клюкву и не выжил

    Пригожин призвал приравнивать мошенников к убийцам

    Назван плюс дефицита электроэнергии в России

    В Подмосковье врачи извлекли из глаза мужчины кусок проволоки

    Жители российского города остались без воды

    В правительстве назвали дату окончания эксперимента с самозанятыми

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости