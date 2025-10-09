Бывший СССР
Депутат Рады увидел роль Польши в подрыве «Северного потока-2»

Дубинский: Польша может быть причастна к подрыву «Северного потока-2»
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Danish Defence Command / Handout via Reuters

Польша может быть причастна к подрыву «Северного потока-2». Такое заявление сделал депутат Верховной Рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по подозрению в госизмене, в Telegram-канале.

«Польша так отчаянно не отдает Германии подозреваемого в подрыве "Северного потока-2", что создается впечатление о причастности к этому польских властей», — написал он.

Дубинский также напомнил про слова действующего польского премьера Дональда Туска, который заявил, что проблема кроется не в подрыве «Северного потока-2», а в его постройке.

Ранее Туск заявил, что Польша не заинтересована в выдаче Германии украинца, задержанного по делу о подрыве «Северных потоков». Однако он отметил, что решение о выдаче по-прежнему остается за польским судом.

