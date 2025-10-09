Россия
Депутата лишили мандата за сказанное два года назад слово в адрес председателя Думы

В Югре лишили мандата депутата Насибуллина, оскорбившего спикера думы Урая
Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

В Ханты-Мансийском автономном округе — Югре лишили мандата депутата городской думы Урая Леонарда Насибуллина за слово, сказанное им два года назад в адрес председателя местного парламента Александра Величко. Об этом пишет пресс-служба органа в Telegram.

Скандал разгорелся после того, как на совещании в октябре 2023 года Насибуллин назвал Величко «фуфлом». В результате суд признал парламентария виновным по уголовной статье об оскорблении представителя власти. По словам адвоката пострадавшего Оксаны Рудик, 18 сентября апелляция назвала законным вынесенный приговор.

8 октября на заседании гордумы Урая единственным вопросом повестки оказалось прекращение полномочий Насибуллина. В результате решение о лишении его мандата было принято единогласно.

Насибуллин известен своими одиозными поступками. Так, в 2023 году он вручил мэру Урая Тимуру Закирзянову кубок «худшего главы за всю историю города», после того, как тот не справился с уборкой снега на вверенных территориях. Кроме того, он предлагал главе города покаяться из-за дорогих часов.

