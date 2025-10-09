Мир
01:47, 9 октября 2025Мир

Дипломат прокомментировал слова Меркель о причинах СВО

Ульянов: Меркель признала провал политики Запада в отношении России
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Noah Wedel / IMAGO / Global Look Press

Бывшая канцлер Германии Ангела Меркель фактически признала провал политики Запада в отношении России. Так ее слова прокомментировал постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов в своем Telegram-канале.

«Похоже, Меркель признала, что политика Запада в отношении России в 2021-2025 годах была очевидным провалом. Пришло время определить ответственных за этот стратегический провал», — написал он.

Дипломат напомнил, что Меркель возложила вину на Польшу и страны Прибалтики, однако реальная ситуация, по мнению Ульянова, «несколько сложнее».

По словам Меркель, Польша, Латвия, Литва и Эстония в 2021 году саботировали попытку урегулирования украинского кризиса, выступив против ее предложения о новом формате диалога между Евросоюзом и Россией, тем самым косвенно спровоцировав спецоперации (СВО) на Украине.

