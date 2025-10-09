Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатр
14:46, 9 октября 2025Культура

Долина заявила об отсутствии целей на жизнь

Певица Лариса Долина: Я достигла всех поставленных целей, больше ничего не хочу
Андрей Шеньшаков

Фото: Пелагия Тихонова / РИА Новости

Певица Лариса Долина заявила, что достигла всех своих поставленных целей. Об этом она сообщила в интервью 5-tv.ru.

Народная артистка России накануне юбилейного концерта в Кремле считает, что уже состоялась как личность.

«У меня все есть, мне ничего не нужно. У меня до сих пор есть планы в жизни, которые наверняка реализуются тоже. Я бесконечно счастлива, что реализовалась. И больше ничего не хочу, хочу просто жить долго и счастливо», — рассказала Долина.

Также певица заявила, что это не она выбрала такую профессию, а профессия выбрала ее.

«Это большое счастье. Господу Богу спасибо за то, что дал мне голос, посредством которого я разговариваю со своей зрительской аудиторией», — добавила Лариса.

Ранее стало известно, что народная артистка России Лариса Долина зарабатывает более 12 миллионов рублей за частное выступление.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Путин раскрыл Алиеву подробности крушения самолета AZAL. Из-за чего произошла авиакатастрофа?

    Поставщикам комплексов разминирования для Росгвардии назвали срок

    В столице выбрали топ-5 районов с лучшей транспортной доступностью. Какие они?

    Реклама

    В России заявили о сильном отставании в космонавтике

    Бывшая жена Мамаева проиграла в борьбе за элитные апартаменты экс-мужа

    Зеленский поговорил с критиковавшим помощь Киеву победителем выборов в Чехии

    Тур российской рэперши оказался под угрозой из-за пропаганды ЛГБТ

    Гузеева ответила на посвященный ей выпуск программы Кудрявцевой и сочла ее нездоровой

    Новую стрижку жены Джорджа Клуни подняли на смех в сети

    Российская кризисная отрасль начала сокращать сотрудников

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости