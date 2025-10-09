Долина заявила об отсутствии целей на жизнь

Певица Лариса Долина: Я достигла всех поставленных целей, больше ничего не хочу

Певица Лариса Долина заявила, что достигла всех своих поставленных целей. Об этом она сообщила в интервью 5-tv.ru.

Народная артистка России накануне юбилейного концерта в Кремле считает, что уже состоялась как личность.

«У меня все есть, мне ничего не нужно. У меня до сих пор есть планы в жизни, которые наверняка реализуются тоже. Я бесконечно счастлива, что реализовалась. И больше ничего не хочу, хочу просто жить долго и счастливо», — рассказала Долина.

Также певица заявила, что это не она выбрала такую профессию, а профессия выбрала ее.

«Это большое счастье. Господу Богу спасибо за то, что дал мне голос, посредством которого я разговариваю со своей зрительской аудиторией», — добавила Лариса.

Ранее стало известно, что народная артистка России Лариса Долина зарабатывает более 12 миллионов рублей за частное выступление.