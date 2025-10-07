Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатр
10:43, 7 октября 2025Культура

Раскрыт многомиллионный гонорар Ларисы Долиной

Певица Лариса Долина зарабатывает более 12 миллионов рублей за выступление
Ольга Коровина

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Народная артистка России Лариса Долина зарабатывает более 12 миллионов рублей за частное выступление. Об этом пишет «Абзац» со ссылкой на представителей ивент-агенства.

Сообщается, что 45-минутный концерт исполнительницы обойдется организаторам мероприятия в 12,5 миллиона рублей. В стоимость не входят бытовой и технический райдеры, которые оцениваются в миллион рублей. Среди требований певицы — номер в пятизвездочном отеле и перелет бизнес-классом. В гримерке Долиной должны быть карпаччо, мясная и сырная нарезки, фрукты, коньяк и белое вино.

Ранее представитель Долиной Сергей Пудовкин заявил, что собирается обратиться в суд с иском против продавцов ростовых картонных фигур с изображением певицы на маркетплейсах. Он подчеркнул, что намерен требовать компенсацию за незаконное использование образа артистки в коммерческих целях.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Японию назвали главной угрозой для США вместо России и Китая. Почему?

    Пенсионерки начали притворяться жертвами мошенников и воровать деньги

    Конюхов предложил Билану поехать к пингвинам

    Японскую угрозу для США оценили

    В правительстве попросили не ждать всеобщего перехода на четырехдневку

    Сбер запустил депозиты в индийских рупиях. Чем они выгоднее других валют?

    Реклама

    Москвичка нашла занозу в купленных подгузниках

    Противник СВО призвал поджечь здание российской прокуратуры

    Мотивы Трампа добиться перемирия в Газе раскрыли

    Российские хоккеисты получили чемпионские перстни за победу в Кубке Стэнли

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости