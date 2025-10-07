Раскрыт многомиллионный гонорар Ларисы Долиной

Певица Лариса Долина зарабатывает более 12 миллионов рублей за выступление

Народная артистка России Лариса Долина зарабатывает более 12 миллионов рублей за частное выступление. Об этом пишет «Абзац» со ссылкой на представителей ивент-агенства.

Сообщается, что 45-минутный концерт исполнительницы обойдется организаторам мероприятия в 12,5 миллиона рублей. В стоимость не входят бытовой и технический райдеры, которые оцениваются в миллион рублей. Среди требований певицы — номер в пятизвездочном отеле и перелет бизнес-классом. В гримерке Долиной должны быть карпаччо, мясная и сырная нарезки, фрукты, коньяк и белое вино.

Ранее представитель Долиной Сергей Пудовкин заявил, что собирается обратиться в суд с иском против продавцов ростовых картонных фигур с изображением певицы на маркетплейсах. Он подчеркнул, что намерен требовать компенсацию за незаконное использование образа артистки в коммерческих целях.