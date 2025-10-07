Раскрыт многомиллионный гонорар Ларисы Долиной

Народная артистка России Лариса Долина зарабатывает более 12 миллионов рублей за частное выступление. Об этом пишет «Абзац» со ссылкой на представителей ивент-агенства.
Сообщается, что 45-минутный концерт исполнительницы обойдется организаторам мероприятия в 12,5 миллиона рублей. В стоимость не входят бытовой и технический райдеры, которые оцениваются в миллион рублей. Среди требований певицы — номер в пятизвездочном отеле и перелет бизнес-классом. В гримерке Долиной должны быть карпаччо, мясная и сырная нарезки, фрукты, коньяк и белое вино.
Ранее представитель Долиной Сергей Пудовкин заявил, что собирается обратиться в суд с иском против продавцов ростовых картонных фигур с изображением певицы на маркетплейсах. Он подчеркнул, что намерен требовать компенсацию за незаконное использование образа артистки в коммерческих целях.