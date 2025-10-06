Долина решила судиться с продавцами картонных фигур с ее изображением

Пудовкин заявил о намерении судиться с продавцами фигур с изображением Долиной

Представитель Ларисы Долиной Сергей Пудовкин заявил, что собирается обратиться в суд с иском против продавцов ростовых картонных фигур с изображением певицы на маркетплейсах. Его цитирует «Пятый канал».

Пудовкин подчеркнул, что намерен требовать компенсацию за незаконное использование образа артистки в коммерческих целях. «Интересы артиста надо защищать — и финансовые, и интересы личного формата… Сделано со вкусом, сделано красиво, но это не дает право бандитским, пиратским способом наживаться на легендарном артисте и использовать такой красивый образ», — заявил он.

Представитель певицы отметил, что решение запустить разбирательство исходило от него. Он сослался на 152 статью Гражданского кодекса («Защита чести, достоинства и деловой репутации»). «Я не знаю, какой процент получает маркетплейс от каждой продажи, покупки. Но, значит, это в составе преступной организации. На мой взгляд, это незаконно, несправедливо», — добавил Пудовкин.

Ранее Йошкар-Олинский городской суд Республики Марий Эл взыскал с мошенников часть похищенных у Ларисы Долиной денег.