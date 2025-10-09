Дуриановый миллионер лишил сына денег за его измену

В Таиланде знаменитый миллионер лишил сына денег за измену жене с родственницей

В Таиланде знаменитый дуриановый миллионер Арнон Родтхонг отменил объявленную ранее награду за избиение любовницы своего сына. Об этом сообщает The Thaiger.

Ранее предприниматель, сколотивший огромное состояние на торговле дурианами, обратился в сети ко всем жителям округа Лангсуан в социальных сетях и заявил, что готов заплатить 30 тысяч батов (76 тысяч рублей) любому, кто даст 10 пощечин девушке по имени Он. Родтхонг пояснил, что она вышла замуж за его племянника, а позже завела роман с его сыном. Избиение, по мнению миллионера, должно было спасти честь его семьи.

После того как в сети разразился скандал, Родтхонг отозвал свое заявление. Он написал, что сделать это его убедили некие уважаемые люди, и он не хочет нарушать закон. Вместо этого Родтхонг объявил, что разорвал все отношения с сыном и лишил его денег. Все активы уличенного в изменах жене с родственницей отпрыска он передает своим дочери и внуку.

Родтхонг известен своим эксцентричным поведением. В частности, в 2019 году он обещал 10 миллионов батов (25 миллионов рублей) мужчине, который женится на его младшей дочери. Когда претендентов стало слишком много, он решил устроить трехмесячный турнир и отобрать лучших.