Двигатель пассажирского самолета загорелся на взлетной полосе и попал на видео

Двигатель самолета авиакомпании Rex Airlines загорелся в аэропорту Аделаиды

Пассажирский самолет остановили на взлетно-посадочной полосе (ВПП) аэропорта в Австралии из-за неисправного двигателя. Об этом сообщил телеканал 7News.

По данным источника, 8 октября борт авиакомпании Rex Airlines готовился к перелету из Аделаиды в Брокен-Хилл. На рулевой дорожке пилоты лайнера заметили неисправность и прервали взлет. После полной остановки двигатель самолета внезапно загорелся.

На видео очевидца попал момент происшествия: огонь вырвался из турбинного мотора, вызвав панику в салоне. Пассажиров срочно эвакуировали на ВПП. На автобусе их доставили в терминал, а борт отбуксировали в ангар. О пострадавших сообщений не поступало.

Ранее двигатель самолета со следами крови после столкновения со стаей птиц попал на видео. Инцидент произошел на рейсе из Крайстчерча, Новая Зеландия, на Фиджи.