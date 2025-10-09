Дженнифер Энистон раскрыла причину отсутствия детей

Дженнифер Энистон заявила, что не смогла родить из-за проблем со здоровьем

Американская актриса Дженнифер Энистон заявила, что не смогла родить детей из-за проблем со здоровьем. Об этом звезда сериала «Друзья» рассказала в интервью Harper’s Bazaar.

«Никто не знает, через что я прошла за последние 20 лет, чтобы завести семью. Я не хочу рассказывать о своих проблемах со здоровьем. Это никого не касается», — заявила Энистон.

По словам актрисы, ее задевают статьи о том, что она не стала матерью из-за своей эгоистичности и зацикленности на карьере. «Это влияет на меня, ведь я всего лишь человек», — добавила она.

Ранее Энистон рассказала, что не соглашалась сниматься в других комедийных ситкомах после участия в культовом сериале «Друзья». По словам актрисы, она не стала бы сниматься в других похожих проектах, потому что вряд ли бы удалось достичь такого же уровня химии между актерами и съемочной группой.