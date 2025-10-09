Экс-премьер Украины Назаров: Страна никогда не вернется к границам 1991 года

Украина никогда не вернется к границам 1991 года. Об этом заявил бывший премьер-министр страны Николай Азаров, передает ТАСС.

«Это реалия, на которую любому украинскому политику нужно становиться и исходить не из того, что вот когда-то что-то было», — сказал он.

Ранее советник офиса президента Украины Алексей Арестович (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) заявил о готовности передать России Крым и четыре области. В Москве, по его словам, он предложил бы подвести итоги отношений России и Украины «с 1991 года по проблемным зонам».

До этого министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва открыта к переговорам по украинскому урегулированию. Он также уточнил, что жизненные интересы и безопасность России должны быть надежно гарантированы.