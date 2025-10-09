Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
16:24, 9 октября 2025Бывший СССР

Экс-премьер Украины предрек территориальное будущее страны

Экс-премьер Украины Назаров: Страна никогда не вернется к границам 1991 года
Илья Таксюр (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Украина никогда не вернется к границам 1991 года. Об этом заявил бывший премьер-министр страны Николай Азаров, передает ТАСС.

«Это реалия, на которую любому украинскому политику нужно становиться и исходить не из того, что вот когда-то что-то было», — сказал он.

Ранее советник офиса президента Украины Алексей Арестович (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) заявил о готовности передать России Крым и четыре области. В Москве, по его словам, он предложил бы подвести итоги отношений России и Украины «с 1991 года по проблемным зонам».

До этого министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва открыта к переговорам по украинскому урегулированию. Он также уточнил, что жизненные интересы и безопасность России должны быть надежно гарантированы.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Путин раскрыл Алиеву подробности крушения самолета AZAL. Из-за чего произошла авиакатастрофа?

    Кардиолог перечислила требующие немедленного вызова скорой помощи симптомы

    Россиян предупредили об опасной рассылке в интернете

    Виктория Бекхэм описала жизнь с РПП фразой «я начала не любить себя»

    Россиянам назвали срок перехода на зимнюю резину

    Появилось фото дома на колесах сгоревшего заживо ветерана СВО

    Летевший в Турцию иностранный самолет сел в России из-за болезни пассажиров

    Россиянка два года получала пенсию за дядю после его смерти

    Шуфутинский ответил на сообщения об онкологии фразой «не дождетесь»

    Жителей Славянска призвали к эвакуации

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости