Экс-судью Верховного суда России назначили на должность без опыта работы

ТАСС: Экс-судью ВС Момотова назначили на должность без какого-либо опыта работы

Бывший судья Верховного суда России, экс-председатель Верховного суда РФ Виктор Момотов получил должность в 2010 году без какого-либо опыта работы в судебной или правоохранительной системах. Об этом говорится в материалах, которые огласили в Останкинском суде Москвы, пишет ТАСС.

Как заявил прокурор на процессе, назначению Момотова на высокий пост способствовал бывший председатель Краснодарского краевого суда Александр Чернов, чье имущество было обращено в доход государства по иску Генпрокуратуры.

По словам представителя ведомства, установлено, что Чернов через экс-судью имел протекцию на уровне Верховного суда. Как объяснил Момотов, с Черновым их связывали только рабочие отношения, которые не выходили за рамки, а виделись они пять лет назад.

Перед началом рассмотрения вопроса по существу защитник Момотова Виктор Филиппов ходатайствовал о закрытии процесса от слушателей, но представители Генпрокуратуры выступили против данного ходатайства. В итоге судья решила провести разбирательство в открытом режиме.

Ранее РБК со ссылкой источники, знакомые с ситуацией, сообщил, что 8 октября Виктор Момотов подал заявление о досрочном прекращении полномочий председателя Совета судей. Окончательное решение останется за этим органом судейского сообщества.

Упоминание ключевого руководителя судебной системы России исчезло из списка членов президиума этой структуры после коррупционного скандала, развернувшегося на днях. 26 сентября Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) России прекратила его полномочия. Под арест попали банковские счета Момотова, а также аффилированных с ним лиц и 40 гостиничных комплексов.