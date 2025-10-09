Силовые структуры
22:02, 8 октября 2025

Экс-главу Совета судей России убрали из президиума после конфискации миллиардов

Совет судей вычеркнул экс-судью Верховного суда РФ Момотова из списка президиума
Андрей Прокопьев (ночной линейный редактор)

Фото: Federation Council of Russia / Globallookpress

Упоминание экс-судьи Верховного суда России, бывшего председателя Совета судей Виктора Момотова исчезло из списка членов президиума, размещенного на сайте ведомства. На это обратили внимание журналисты РИА Новости.

Уточняется, что ранее Момотов был указан первой строчкой как руководящее лицо этой структуры.

На фоне скандала с конфискацией миллиардов Виктор Момотов подал в отставку, освободив кресло председателя Совета судей. 26 сентября Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) России прекратила полномочия одного из ключевого руководителей отечественной судебной системы.

Под обеспечительные меры попали банковские счета судьи, а также аффилированных с ним лиц и 40 гостиничных комплексов. В Останкинском суде начнут рассматривать иск Генпрокуратуры об изъятии в доход государства 100 объектов недвижимости стоимостью 9 миллиардов рублей.

