14:55, 9 октября 2025

Европарламент призвал дать Киеву разрешение бить западным оружием по России

Лина Пивоварова (редактор отдела Мир)

Фото: Cinematographer / Shutterstock / Fotodom  

Европарламент (ЕП) призвал разрешить Киеву бить западным оружием по территории России без ограничений. Об этом говорится в резолюции, опубликованной на сайте европейского института.

«Европейский парламент... призывает к снятию ограничений на использование западных систем вооружения, поставленных на Украину, против военных целей на территории России», — говорится в тексте документа.

Депутаты ЕП также призвали страны Евросоюза «немедленно» предоставить дополнительную военную помощь Киеву и заняться совместной закупкой дополнительного вооружения для Украины, в частности, боеприпасов для систем противовоздушной обороны (ПВО).

Ранее колумнист американского издания The Washington Post Марк Тиссен призвал президента США Дональда Трампа разрешить Украине использовать оружие НАТО для нанесения ударов по территории России без ограничений.

