07:01, 9 октября 2025Из жизни

Фальшивый миллионер расправился с девушкой и спрятал тело в горах

В Южной Корее мужчина, выдававший себя за миллионера, расправился с девушкой
Олег Парамонов
Олег Парамонов

Фото: Soo-hyeon Kim / Shutterstock / Fotodom  

В Южной Корее арестовали мужчину, расправившегося с девушкой, которая была популярным стримером, и пытавшегося спрятать тело в горах. Об этом пишет издание The Chosun Daily.

Организатор расправы, 50-летний мужчина по фамилии Чхве, был хорошо известен в корейских соцсетях. Он утверждал, что возглавляет некую ИТ-компанию и часто делал щедрые пожертвования видеоблогерам, тратя на это десятки миллионов вон (миллионы рублей).

Его жертву звали Юн Чиа, она была популярным стримером с аккаунтами в соцсетях, насчитывавшими 300 тысяч подписчиков. Чхве предложил ей деловое сотрудничество и помощь с продвижением. Она согласилась, но быстро устала от его запросов и странного графика. Незадолго до смерти Юн Чиа сообщила Чхве, что больше не будет с ним работать.

Как выяснилось позднее, Чхве лишь выдавал себя за миллионера. В действительности он погряз в огромных долгах, которые не мог выплатить. 11 сентября у него изъяли дом, где он жил. В тот же день Чхве встретился с Юн Чиа. Сохранилась запись камеры видеонаблюдения, на которой он стоит перед ней на коленях и умоляет о чем-то.

В тот вечер Юн Чиа провела свой последний стрим. Примерно через 30 минут Чхве напал на нее и расправился с ней. Причиной смерти стала асфиксия. Затем он спрятал останки в чемодан, отвез в горы и оставил их там.

Останки быстро нашли. Через 12 часов Чхве арестовали. Первоначально он отрицал обвинения, но в итоге сознался.

Ранее сообщалось, что в Таиланде продолжается расследование дела о чемоданах с останками двух женщин, которые нашли недалеко от города Паттайя. Один из чемоданов обнаружили в водохранилище 3 сентября. По одной из версий, расправу устроили люди, связанные с китайской организованной преступностью.

