Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
14:27, 9 октября 2025Бывший СССР

Граничащая с Россией страна выразила протест из-за ударов по Украине

Литва передала ноту протеста из-за российских ударов по Украине
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Sergio Delle Vedove / Shutterstock / Fotodom

Литва передала временному поверенному в делах России в Вильнюсе Александру Елкину ноту протеста из-за российских ударов по Украине. Об этом сообщил МИД республики.

«Временный поверенный в делах посольства Российской Федерации в Литве был вызван в министерство иностранных дел для выражения протеста в связи с продолжающимися широкомасштабными обстрелами территории Украины со стороны российских вооруженных сил», — говорится в сообщении ведомства.

Министерство также подчеркнуло, что Вильнюс продолжит поддерживать Киев. Кроме того, МИД Литвы потребовал от России прекратить удары по территории Украины.

Ранее стало известно, что Вооруженные силы России нанесли мощный удар «Геранями» по порту Ильичевск в Одесской области в момент приема западного оружия. Отмечается, что за 14 минут в порт прилетело семь беспилотников.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Путин предложил Алиеву обсудить авиакатастрофу самолета AZAL

    Набиуллина назвала рост цен на бензин временным фактором

    Анна Семенович похвасталась кольцом от возлюбленного за три миллиона рублей

    Названы поддерживающие мозг в тонусе продукты

    Рынок ПК рекордно вырос

    Набиуллина назвала неопределенными перспективы ключевой ставки

    Депутата лишили мандата за сказанное два года назад слово в адрес председателя Думы

    В российском городе извращенец ночью обесточил дом и изнасиловал пенсионерку

    Путин и Алиев начали встречу один на один

    В Госдуме рассказали о последствиях военных учений НАТО у границ России

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости