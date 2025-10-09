Силовые структуры
09:20, 9 октября 2025

Хищение на поставках аттракционов 86 миллионов принесло главе парка уголовное дело

В Челябинске задержали главу парка, подозреваемого в хищениях на аттракционах
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

В Челябинске сотрудники ФСБ задержали подозреваемого в хищении директора Центрального парка культуры и отдыха имени Ю.А. Гагарина. Об этом сообщает ТАСС.

По данным следствия, директор парка оказал содействие коммерческой организации в заключении договора поставки аттракционов на сумму свыше 86 миллионов рублей. При этом использовались средства субсидии управления культуры администрации Челябинска.

Примечательно, что вскоре согласно плану аттракционы должны были демонтировать, так что экономическая целесообразность их приобретения отсутствовала.

Ранее в Подмосковье Одинцовский городской суд приговорил бывшего директора парка «Патриот» Вячеслава Ахмедова к пяти годам лишения свободы и штрафу.

