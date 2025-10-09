Бывший СССР
Угрозу импичмента Пашиняна оценили

Политолог Жарихин усомнился в импичменте Пашиняна
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Сергей Булкин / РИА Новости / POOL

Импичмент премьер-министра республики Никола Пашиняна маловероятен, считает заместитель директора Института стран СНГ политолог Владимир Жарихин. Своей оценкой он поделился с «Лентой.ру».

Ранее стало известно, что 34 депутата Национального собрания (НС) Армении присоединились к импичменту Пашиняна. Всего для запуска процедуры необходимо 36 голосов.

«Пока что импичмент невероятен. Все-таки сторонники Пашиняна — большинство. Да, набрали 34 голоса для запуска процесса, но, я думаю, не наберут необходимого количества для реального импичмента», — поделился политолог.

До этого Пашинян анонсировал создание Четвертой республики. Она подразумевает принятие новой Конституции, что является одним из условий Азербайджана в мирном урегулировании двух стран. Баку возражает против пункта о претензиях Еревана на Карабах (армянское название — Арцах).

