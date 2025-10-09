Иностранный лидер поздравил Путина на русском языке

Президент ОАЭ поздравил Путина с днем рождения сообщением на русском языке

Президент Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) шейх Мухаммед бен Заид Аль Нахайян поздравил российского лидера Владимира Путина с днем рождения на русском языке. Его сообщение опубликовано в соцсети X.

«Поздравляю президента Владимира Путина по случаю его дня рождения. Желаю крепкого здоровья, счастья и дальнейшей работы на благо развития России и процветания ее народа», — написал он.

Свое поздравление президент ОАЭ сопроводил фотографией Путина, держащего на руках маленькую девочку.

Ранее в Кремле сообщили, что с днем рождения президента России поздравили более 40 иностранных лидеров, включая председателя КНР Си Цзиньпина, премьер-министра Индии Нарендру Моди и председателя государственного совета КНДР Ким Чен Ына.