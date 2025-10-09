Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
16:24, 9 октября 2025Наука и техника

Раскрыт секрет прочности складного iPhone

9to5Mac: Складной iPhone получит уникальный корпус из титана и алюминия
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Aly Song / Reuters

Первый складной смартфон Apple получит уникальный корпус из нового сплава. Об этом сообщает профильное издание 9to5Mac.

Известный аналитик Джефф Пу раскрыл информацию о том, что корпус складного iPhone будет создан из нового сплава титана и алюминия. Новый сплав позволит достичь высокой прочности конструкции, но при этом сохранить относительно небольшой вес. В настоящий момент титан используется только в iPhone Air, а флагманские iPhone 17 Pro и 17 Pro Max имеют корпус из алюминия.

При этом в начале года авторитетный инсайдер Мин-Чи Ко заявил, что секрет прочности iPhone Fold будет заключаться в его конструкции. Аппарат должен получить шарнир, созданный из титана и стали, а сам корпус будет сделан из чистого титана.

Ранее сообщалось, что первый складной iPhone будет иметь форм-фактор книжки. Основной дисплей получит диагональ до 7,8 дюйма, внешний экран — 5,5 дюйма. Также аппарат выйдет с дактилоскопическим сенсором Touch ID вместо Face ID. Складной флагман должны анонсировать осенью 2026 года.

9 октября в «М.Видео» рассказали, что смартфоны серии iPhone 17 оказались намного более востребованы, чем устройства iPhone 16. По сравнению с 2024 годом продажи iPhone онлайн выросли на 40 процентов.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Путин раскрыл Алиеву подробности крушения самолета AZAL. Из-за чего произошла авиакатастрофа?

    Кардиолог перечислила требующие немедленного вызова скорой помощи симптомы

    Россиян предупредили об опасной рассылке в интернете

    Виктория Бекхэм описала жизнь с РПП фразой «я начала не любить себя»

    Россиянам назвали срок перехода на зимнюю резину

    Появилось фото дома на колесах сгоревшего заживо ветерана СВО

    Летевший в Турцию иностранный самолет сел в России из-за болезни пассажиров

    Россиянка два года получала пенсию за дядю после его смерти

    Шуфутинский ответил на сообщения об онкологии фразой «не дождетесь»

    Жителей Славянска призвали к эвакуации

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости