10:06, 9 октября 2025

Россияне скупили iPhone 17

«М.Видео»: Смартфоны iPhone 17 оказались успешнее iPhone 16 в российской продаже
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Evgenia Novozhenina / Reuters

Смартфоны серии iPhone 17 оказались значительно востребованнее устройств iPhone 16. Об этом говорится в пресс-релизе «М.Видео», поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Так, спрос на iPhone 17 с накопителем 256 гигабайт оказался в 2,5 раза выше, чем на iPhone 16 с таким же объемом памяти годом ранее. Флагманский iPhone 17 Pro Max с 512 гигабайтами памяти стал на 35 процентов успешнее, чем iPhone 16 Pro Max с накопителем 256 гигабайт. На iPhone 17 Pro Max пришлось 42 процента от всех заказов, iPhone Air — всего 4 процента.

По сравнению с 2024 годом продажи iPhone онлайн выросли на 40 процентов. Чаще всего предзаказы на устройства Apple оформляли в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Краснодаре и Нижнем Новгороде.

Также высокий интерес зафиксировали на аксессуары Apple. Предзаказы на умные часы Apple Watch 11 превысили результаты Series 10 в 2,2 раза, Apple Watch Ultra 3 — в 1,8 раз. Наибольший прирост показала модель наушников AirPods Pro 3, которую заказывали в 3,1 раза чаще, чем AirPods Pro 2.

«Итоги предзаказа на новые устройства Apple подтверждают высокий интерес покупателей к экосистеме бренда. Мы видим кратный рост предзаказов на флагманские iPhone, уверенный старт носимой электроники и активность во всех регионах», — заметил руководитель департамента «Телеком и Гаджеты» «М.Видео» Никита Толпыгин.

Ранее в «М.Видео» рассказали, что с января по сентябрь в России было реализовано около 16,5 миллиона смартфонов на сумму 405 миллиардов рублей. По продажам в штуках лидировали аппараты Redmi, Realme, Tecno и Samsung, в деньгах — Apple, Samsung и Redmi.

