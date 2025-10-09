Истории обычных россиян превзошли контент блогеров и сообществ

«ВКонтакте»: Пользователи ценят в историях искренность и живую подачу

Искренность и живую подачу ценят в историях пользователи, выяснила соцсеть «ВКонтакте». Такие публикации вовлекают в шесть раз сильнее, чем профессионально смонтированные, сообщается в поступившем «Ленте.ру» пресс-релизе.

Чаще всего зрители смотрят истории от друзей и близких (84 процента), а 54 процента находят полезные советы в историях блогеров и сообществ. При этом 51 процент считает, что истории обычных пользователей часто интереснее, чем у блогеров и сообществ. Именно публикации друзей и знакомых кажутся ближе и приятнее (65 процентов).

В то же время 49 процентов признают, что истории контентмейкеров вдохновляют, но зачастую воспринимаются менее искренними. 54 процента отмечают, что в публикациях блогеров и сообществ находят полезную информацию о продуктах и сервисах.

52 процента респондентов предпочитают простые и спонтанные истории, смешные и легкие сюжеты — 41 процент. «Каждый третий отмечает ценность публикаций с лайфхаками и обзорами. Старшие пользователи чаще выбирают практичный контент, а молодежь 14–24 лет — эстетичные и визуально проработанные истории», — сообщается в пресс-релизе.

Для половины пользователей ощущение искренности важнее, чем картинка (48 процентов), другая половина ценит простые и спонтанные публикации. В то же время 64 процента уверены, что легко отличат истории друзей от контента блогеров и сообществ. Треть сохраняют или пересматривают именно истории друзей.

57 процентов аудитории смотрят истории блогеров даже без монтажа, если интересна суть. Этот показатель особенно высок среди подростков 14–17 лет — 76 процентов. Если история идеально смонтирована, то 29 процентов готовы смотреть ее только в случае пользы. Еще почти треть — 29 процентов — не обращают внимания на оформление, если интересна тема.

Опрос проведен в августе среди 1068 пользователей из разных городов России.