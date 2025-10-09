Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
17:05, 9 октября 2025Россия

Из российского вуза эвакуировали несколько сотен студентов

Из вуза в Нижнем Новгороде эвакуировали 450 человек
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

Из вуза в Нижнем Новгороде эвакуировали несколько сотен студентов. В Нижегородском педагогическом университете имени Козьмы Минина произошло возгорание, сообщили в МЧС.

По данным ведомства, в учебной аудитории произошло короткое замыкание проектора с последующим возгоранием.

В итоге из российского вуза вывели 450 человек — 355 учащихся и 95 преподавателей. Никто не пострадал.

«На месте работают дознаватели спасательного ведомства», — добавили в МЧС.

Ранее сообщалось, что в Лобне Московской области школу эвакуировали из-за угрозы минирования. Учебное заведение обследовали сотрудники полиции и кинологи.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Путин раскрыл Алиеву подробности крушения самолета AZAL. Из-за чего произошла авиакатастрофа?

    Кардиолог перечислила требующие немедленного вызова скорой помощи симптомы

    Россиян предупредили об опасной рассылке в интернете

    Виктория Бекхэм описала жизнь с РПП фразой «я начала не любить себя»

    Россиянам назвали срок перехода на зимнюю резину

    Появилось фото дома на колесах сгоревшего заживо ветерана СВО

    Летевший в Турцию иностранный самолет сел в России из-за болезни пассажиров

    Россиянка два года получала пенсию за дядю после его смерти

    Шуфутинский ответил на сообщения об онкологии фразой «не дождетесь»

    Жителей Славянска призвали к эвакуации

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости