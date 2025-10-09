Мир
Израиль нанес удар по Газе после объявления о мирной сделке

AFP: ЦАХАЛ нанесла удар по Газе, несмотря на мирную сделку
Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Фото: Ammar Awad / Reuters

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла удар по северным районам сектора Газа, несмотря на объявление о мирной сделке. Об этом сообщает Agence France-Presse (AFP) со ссылкой на службу гражданской обороны Газы.

«С момента объявления прошлым вечером о соглашении по предлагаемому режиму прекращения огня сообщалось о нескольких взрывах, в особенности в районах на севере Газы», — говорится в заявлении.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Израиль и ХАМАС подписали первую фазу плана по урегулированию конфликта в секторе Газа. Он охарактеризовал это событие «великим днем» для арабского мира, поблагодарив Турцию, Катар и Египет за посредничество.

