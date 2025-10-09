Мир
Трамп назвал дату освобождения заложников ХАМАС

Трамп сообщил, что заложники ХАМАС вернутся 13 октября
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Shannon Stapleton / Reuters

Заложники палестинского движения ХАМАС вернутся домой 13 октября. Об этом заявил президент США Дональд Трамп в интервью Fox News.

«Пока мы говорим, столько всего происходит, чтобы заложники были освобождены. Они все вернутся в понедельник», — сказал он. Американский лидер добавил, что в том числе будут возвращены тела погибших заложников.

Ранее Дональд Трамп заявил, что Израиль и ХАМАС подписали первую фазу плана по урегулированию конфликта в секторе Газа. Он назвал это «великим днем» для арабского мира и поблагодарил Турцию, Катар и Египет за посредничество. Глава Белого дома также пообещал, что и к Израилю, и к ХАМАС будет «справедливое отношение».

